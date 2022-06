Concert, Martin Són – Costa-Rica, 18 juin 2022, .

Concert, Martin Són – Costa-Rica

2022-06-18 19:30:00 – 2022-06-18

Compositeur voyageur et interprète polyglotte de musique populaire

Artiste aux multiples facettes et polyvalent, il mélange la musique urbaine actuelle avec des paroles suggestives et accrocheuses, en utilisant des ressources rythmiques allant du hiphop et du trapp, aux racines et au swing/shuffle et l’esthétique harmonique du blues et du jazz.

Martin Són a tourné dans plus de 20 pays avec sa musique originale et gère un répertoire de plus de 600 chansons en 7 langues

