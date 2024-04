Concert Martin Beau et Tristan Chaintreuil Le Kiosque Dinan, mercredi 10 avril 2024.

En partenariat avec le Festival Eté Musical à Dinan, nous avons le plaisir d’accueillir Martin BEAU (piano) et Tristan CHAINTREUIL (clarinette) au Kiosque pour trois jours de résidence de musique de chambre du 8 au 10 avril.

Au programme, deux masterclass publiques et un concert le mercredi 10 avril (18h30) à ne surtout pas manquer !

Martin Beau étudie au Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Paris avant d’être admis au Conservatoire National Supérieur de Musique (CNSM) de Paris. Il obtient sa licence de piano en 2023 et étudie actuellement dans la classe d’Hortense Cartier-Bresson.

Lauréat de plusieurs concours de piano (Brest en 2017, Lagny-sur-Marne et Chatou en 2019), Martin obtient également un prix spécial au Concours International d’Île-de-France en 2017. Excellent lecteur, passionné de musique de chambre et d’accompagnement, il se spécialise dans ces disciplines en intégrant très jeune la classe de Claude Collet. Il obtient son prix d’accompagnement en 2020 et intègre le CNSM de Paris dans cette même discipline en 2022.

Tristan Chaintreuil commence la clarinette au Conservatoire de Dreux. Après des passages au sein de différents conservatoires de région parisienne, il décroche une licence de clarinette (mention très bien à l’unanimité) au CNSM de Paris dans la classe de Pascal Moragues, où il poursuite actuellement son cursus de master. Il entre dans le monde professionnel en intégrant l’Orchestre de Musique de l’Air en 2022 et travaille régulièrement les orchestres Lamoureux et Pasdeloup, l’Orchestre de Paris, l’Orchestre de chambre de Paris, ou encore l’Orchestre National des Pays de la Loire. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 18:30:00

fin : 2024-04-10

Le Kiosque 21 rue Victor Basch

Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne conservatoire.dinan@dinan-agglomeration.fr

