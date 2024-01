Concert : Mars Red Sky La Ferronnerie Jurançon, samedi 17 février 2024.

Concert : Mars Red Sky La Ferronnerie Jurançon Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 20:30:00

fin : 2024-02-17

Comme observé récemment sur la scène du BT à Bordeaux, Mars Red Sky jouent désormais dans les très hautes sphères d’un rock psychédélique, aussi intense qu’imposant. Coincés entre le métal très « Stranger Things » des excellents suédois Hällas et le rouleau compresseur teuton Kadavar, nos trois amis ont conjugué puissance et dextérité avec une fraîcheur et une spontanéité somme toute assez rares dans ce style musical. Avec leur 4ème album, les bordelais ne renouvellent pas la formule, mais l’affinent à l’extrême : Ils la raffinent – serait-on tenté d’ajouter. Les voix et les mélodies de Julien Pras sont toujours miraculeuses de grâce et de délicatesse, alors que le son du trio devient de plus en plus gigantesque, monumental, à la limite du colossal. C’est le grand paradoxe de cette « tâche éternelle ». Jamais lave en fusion n’avait semblé jusqu’alors aussi aimable et douce. (…)

EUR.

La Ferronnerie 10 Rue de l’Artisanat

Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine info@atrdr.net



Mise à jour le 2024-01-11 par OT Pau