CONCERT CAFE ASSOCIATIF DE MARQUEFAVE Marquefave, samedi 2 mars 2024.

CONCERT CAFE ASSOCIATIF DE MARQUEFAVE Marquefave Haute-Garonne

Duo rock anglais

rock anglais subtil mélange de voix pleine d’âme des prouesses d’écriture de Ben et du jeu de guitare doux et rock de mister weir

compositions originales émouvantes et électriques 11 1 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 19:30:00

fin : 2024-03-02 20:30:00

CAFE ASSOCIATIF DE MARQUEFAVE 8 AVENUE FRANCOIS MITTERAND

Marquefave 31390 Haute-Garonne Occitanie cafeassociatifmarquefave@gmail.com

L’événement CONCERT Marquefave a été mis à jour le 2024-02-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE