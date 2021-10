Morteau Morteau Doubs, Morteau Concert – Marion Roch Morteau Morteau Catégories d’évènement: Doubs

Morteau Doubs Morteau 10 EUR Marion, véritable diamant brut et concentré d’énergie à l’émotion palpable. Comme une lionne (elle en a la crinière), elle plante son regard dans le vôtre et vit, slame, scande, interprète de façon presque viscérale ses textes d’une intensité rare de cette voix rocailleuse…puissante.

