Pyrénées-Atlantiques

Concert : Marion Miranda
Salle Daniel Balavoine 8 Boulevard de la République Mourenx

2022-04-15 21:00:00

Mourenx Pyrénées-Atlantiques 0 EUR Première partie par Héléa.

Les talents locaux sont à l’honneur de ce rendez-vous 100% féminin : après la jeune Héléa, c’est la Mourenxoise Marion Miranda, élue talent béarnais de l’année 2019, qui présentera à domicile les créations issues de son album “21”. Son album “21” aime mélanger pop française et pop urbaine. Venez découvrir ses nouvelles créations en live sur scène et encourager cette jeune artiste. Première partie par Héléa.

