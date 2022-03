CONCERT – MARINA SATTI Nilvange Nilvange Catégories d’évènement: Moselle

Nilvange

CONCERT – MARINA SATTI Nilvange, 18 mars 2022, Nilvange. CONCERT – MARINA SATTI Le Gueulard Plus 3 Rue Victor Hugo Nilvange

2022-03-18 – 2022-03-18 Le Gueulard Plus 3 Rue Victor Hugo

Nilvange Moselle Si vous aimez : Hindi Zahra, Jain

Née à Athènes d’une mère grecque et d’un père soudanais, Marina Satti combine des éléments de la musique traditionnelle de Grèce, des Balkans et du Moyen-Orient. Nourrie par ce melting-pot culturel, la chanteuse façonne des sonorités aux multiples facettes où se croisent chants polyphoniques et influences modernes, hip-hop et électro. Son single « PALI », premier titre de son nouvel album, délivre un message positif sur l’émancipation des femmes sous le signe d’une pop mondiale terriblement efficace. mediation@legueulardplus.fr +33 3 82 54 07 07 https://legueulardplus.fr/evenements/marina-satti Le Gueulard Plus 3 Rue Victor Hugo Nilvange

dernière mise à jour : 2022-02-21 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Nilvange Autres Lieu Nilvange Adresse Le Gueulard Plus 3 Rue Victor Hugo Ville Nilvange lieuville Le Gueulard Plus 3 Rue Victor Hugo Nilvange Departement Moselle

Nilvange Nilvange Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nilvange/

CONCERT – MARINA SATTI Nilvange 2022-03-18 was last modified: by CONCERT – MARINA SATTI Nilvange Nilvange 18 mars 2022 Moselle Nilvange

Nilvange Moselle