Concert – Mariluce Place des Grandes Salorges, 3 août 2021-3 août 2021, Batz sur mer.

Concert – Mariluce

Place des Grandes Salorges, le mardi 3 août à 20:30

Marie et Lucie sont deux artistes aux influences variées. On y retrouve la scène française actuelle : Ben Mazué, Pomme, Clara Luciani, MPL, l’énergie joyeuse et les rythmes fédérateurs de la scène autoproduite qui fait son bonhomme de chemin depuis une vingtaine d’années : les Ogres de Barback, la Rue Ketanou, les Têtes Raides, Tryo… Des mélodies et harmonies accrocheuses et entêtantes. À la guitare acoustique et aux percussions s’ajoutent guitare électrique, tambourin et autres percussions acoustiques pour un show en toute légèreté !

Public

Marie et Lucie sont deux artistes aux influences variées. On y retrouve la scène française actuelle : Ben Mazué, Pomme, Clara Luciani, MPL, l’énergie joyeuse et les rythmes fédérateurs de la sc…

Place des Grandes Salorges Rue de la gare 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-03T20:30:00 2021-08-03T06:30:00