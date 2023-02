Concert : MARIEE SIOUX Café de La Petite Populaire, 23 février 2023, La Réole .

33, rue Armand Caduc Café de La Petite Populaire La Réole Gironde Café de La Petite Populaire 33, rue Armand Caduc

2023-02-23 20:00:00 – 2023-02-23 22:00:00

La Réole

Gironde

10 EUR Concert : MARIEE SIOUX (Folk / USA)

Les Inrocks disent d’elle : “Mariee Sioux est à elle seule une vraie histoire des Etats-Unis, une collision de cultures et de destins. Rater une apparition de Mariee serait un pêché. […] C’est une révélation. Voire une élévation. Vous vous apprêtez à écouter Faces in the Rocks pour la première fois : détachez vos ceintures, inspirez profondément, laissez venir la lumière”

+33 6 75 75 31 36 La Petite Populaire

David Lespes

