Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin, Kaysersberg Vignoble Concert – Marie, femme sacrée Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Kaysersberg Vignoble

Concert – Marie, femme sacrée Kaysersberg Vignoble, 6 novembre 2021, Kaysersberg Vignoble. Concert – Marie, femme sacrée 2021-11-06 17:00:00 – 2021-11-06 18:30:00

Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin 0 EUR La soprano Cindy Favre-Victoire et le claveciniste David Mathieu Maurer de la compagnie musicale Rhin-Rhône se produiront en l’Eglise Notre-Dame des sept douleurs au profit de la restauration de l’orgue. Au programme du concert vous retrouverez des oeuvres de Caccini, Durante, Frescobaldi, Merula, Monteverdi et Sances. Venez assister à ce concert composé des oeuvres de Caccini, Frescobaldi et bien d’autres. La soprano Cindy Favre-Victoire et le claveciniste David Mathieu Maurer de la compagnie musicale Rhin-Rhône se produiront en l’Eglise Notre-Dame des sept douleurs au profit de la restauration de l’orgue. Au programme du concert vous retrouverez des oeuvres de Caccini, Durante, Frescobaldi, Merula, Monteverdi et Sances. dernière mise à jour : 2021-09-18 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Kaysersberg Vignoble Autres Lieu Kaysersberg Vignoble Adresse Ville Kaysersberg Vignoble lieuville 48.13625#7.28447