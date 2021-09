Cholet église Notre Dame Cholet, Maine-et-Loire Concert marial église Notre Dame Cholet Catégories d’évènement: Cholet

Concert marial église Notre Dame, 19 septembre 2021, Cholet. Concert marial

église Notre Dame, le dimanche 19 septembre à 15:00

La musique nourrit notre imagination et rend vivante l’âme des lieux où elle se déploie. C’est ce que fait Dominique Fauchard, pianiste Vendéen, à Notre Dame de Cholet en nous partageant son talent d’improvisateur pour découvrir Notre Dame autrement et en musique. Le pianiste vendéen, Dominique Fauchard, nous fait découvrir Marie de Nazareth en musique. église Notre Dame parvis saint Jean-Paul II, 49300 Cholet Cholet Cholet Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

