Concert : Maria Dolores Y Amapola Quartet Espace Culturel Sainte-Anne, 22 janvier 2022, St lyphard.

Concert : Maria Dolores Y Amapola Quartet

Espace Culturel Sainte-Anne, le samedi 22 janvier à 19:30

Apéro-Concert avec Maria Dolores et Amapola Quartet Tout droit sortie d’un film d’Almodovar, Maria Dolores, icône du kitsch latin, n’a pas le goût des demi-mesures. Voilà bien longtemps que la « biche madrilène » hante les cabarets du monde entier, elle y déploie ses humeurs, aussi changeantes qu’un ciel d’avril, et tout entière dévouée à son cher public, elle chante comme seuls les cœurs battants savent le faire… Accompagnée de l’Amapola Quartet, qu’elle houspille allègrement, elle nous raconte la véritable histoire du tango, revue et corrigée à leur façon – c’est-à-dire décalée, drôlissime mais aussi profondément humaine. Ensemble, ils conversent dans cette langue si sensuelle qui n’appartient qu’au tango. D’airs susurrés, en milongas des exilés, on parcourt les trottoirs de Buenos Aires d’où s’échappent soupirs et soubresauts qui font de cette musique une fusion de passion et de peine.

Apéro-Concert avec Maria Dolores et Amapola Quartet Tout droit sortie d’un film d’Almodovar, Maria Dolores, icône du kitsch latin, n’a pas le goût des demi-mesures. Voilà bien longtemps que la …

Espace Culturel Sainte-Anne 2 Rue des Ajoncs 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T19:30:00 2022-01-22T05:30:00