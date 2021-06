Toulouse Espace Bonnefoy Haute-Garonne, Toulouse Concert : Margot Espace Bonnefoy Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Espace Bonnefoy, le jeudi 19 août à 19:00

_**Lucile Gambini, Julien Costa et Simon Barbe interprètent Bach, Chostakovitch, Piazolla, etc….(violoncelle, guitare et accordéon).**_ De leurs parcours différents, les 3 musiciens ont amené des compositions d’univers et d’époques variés. Ils proposent un voyage musical à travers le temps, de ce qui les touche et saura toucher leur public.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.Jardin Michelet – 04, Rue du Faubourg Bonnefoy

2021-08-19T19:00:00 2021-08-19T23:59:00

