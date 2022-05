Concert Marcigny, 12 juin 2022, Marcigny.

Concert Rue Général de Gaulle Eglise St Nicolas Marcigny

2022-06-12 – 2022-06-12 Rue Général de Gaulle Eglise St Nicolas

Marcigny Saône-et-Loire

EUR Les 45 choristes de l’ensemble vocal Parodien chanteront des extraits d’œuvres de J.S.Bach (chorals), Vivaldi (Gloria), Marcello, Elgar, Bortnianski… mais surtout de larges extraits du magnifique Requiem de Mozart.

Direction et accompagnement orchestral par Guy Cousin, organiste, qui donnera en première partie quelques pièces de musique instrumentale mettant en valeur l’étendue des possibilités de son extraordinaire et rarissime orgue Yamaha ELX1m : entre autres l’ouverture du “Te Deum” de Charpentier, l’adagio de la “sonate au clair de lune” de Beethoven, “jeux interdits”, la célèbre “toccata et fugue en ré mineur” de Bach…

ig.cousin@wanadoo.fr

Rue Général de Gaulle Eglise St Nicolas Marcigny

