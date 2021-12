Concert / MARCHÉ NOIR (Grime, Hip Hop) Morlaix, 5 février 2022, Morlaix.

Concert / MARCHÉ NOIR (Grime, Hip Hop) bar « Le Ty coz » 10, venelle au beurre Morlaix

2022-02-05 – 2022-02-05 bar « Le Ty coz » 10, venelle au beurre

Morlaix Finistère Morlaix

Les rappeurs OLIVER SAF et CASTA, se sont retrouvés pour signer plusieurs morceaux à la teinte sombre et à la saveur amer sous le nom de « MARCHE NOIR ».

Le duo est accompagné du jeune et talentueux DJ producteur RUNCOL qui voue un intérêt

particulier pour la scène musicale UK. Finement posées sur des productions modernes, audacieuses aux accents Grime et Trap, les textes sont emprunts de la débrouille téméraire des périphéries urbaines. Nocturne et souterrain, le rap du groupe Rennais assume une époque secouée par des crises diverses, mais pose également un regard lucide quant à l’avenir d’une génération confinée à ses difficultés quotidiennes.

Le 1er single et clip, « MANNSCHAFT » distribué par Baco Records est disponible depuis cet été et le 2nd« La nuit est une femme » depuis le 8 septembre. L’album quant à lui sortira début 2022.

+33 2 98 88 07 65

