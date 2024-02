Concert « March Mallow » Salle Le Reflet Tresses, vendredi 8 mars 2024.

March Mallow revient avec un nouvel album, The Silence, après le succès rencontré sur les festivals de Monségur, Andernos-les-Bains, Jallobourde, Jazz en Touraine, Millau… Astrid Veigne, portée par un trio qui swingue, libère sa grâce vocale et corporelle. Astrid nous distille la douceur de sa voix qui peut aussi se faire énergique. Ce nouveau spectacle est constitué de nouvelles compositions (dont deux en français) et la reprise de standards qui ont marqué les spectateurs et la critique, dont un Summertime envoûtant et Mr Bojangles bouleversant. Entrée libre. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:30:00

fin : 2024-03-08 22:30:00

Salle Le Reflet 19 Avenue des Écoles

Tresses 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine communication@cdc-coteaux-bordelais.fr

