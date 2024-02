[Concert] Marcel Cloques S.A. Band Domaine des Roches Dieppe, samedi 30 mars 2024.

[Concert] Marcel Cloques S.A. Band Domaine des Roches Dieppe Seine-Maritime

Un Marcel Cloques, et ça repart ! On s’enthousiasme au fil des mélodies, en suivant ce personnage

au regard étonné sur la vie, comme tombé du nid. Là où on ne l’attend pas, comme une chanson

élégante résolument moderne, qui vous colle à la peau.

Restauration légère sur réservation à partir de 19h Concert à 20h

Participation au chapeau Réservation conseillée

Domaine des Roches 73 avenue Gambetta

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie lecafe.domainedesroches@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 20:00:00

fin : 2024-03-30



