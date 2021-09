Concert : Marc Lavoine Carhaix-Plouguer, 17 septembre 2021, Carhaix-Plouguer.

Concert : Marc Lavoine 2021-09-17 – 2021-09-17 Rue Jean Monet Amphi Glenmor

Carhaix-Plouguer Finistère Carhaix-Plouguer

Marc Lavoine revient à nous en toute intimité. Dans cette nouvelle tournée piano voix, l’artiste se livre plus que jamais. Accompagné par Alain Lanty, Marc Lavoine nous invite chez lui et nous fait découvrir les racines d’un monde empreint de poésie. Un monde dans lequel ses plus grandes chansons côtoient celles d’artistes qui lui sont chers. Les textes se révèlent alors sous un jour nouveau. Marc Lavoine écrit, chante, raconte, interprète des morceaux d’amour, des morceaux de vie, des morceaux de lui… et de nous.

contact@glenmor.fr +33 2 98 99 37 50 http://www.glenmor.fr/

