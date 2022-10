CONCERT MARC & GUESTS Fay-de-Bretagne Fay-de-Bretagne Catégories d’évènement: Fay-de-Bretagne

Loire-Atlantique

CONCERT MARC & GUESTS Fay-de-Bretagne, 12 novembre 2022

Salle Denise Grey

2022-11-12 – 2022-11-12

Salle Denise Grey La Madeleine

Fay-de-Bretagne

Loire-Atlantique Fay-de-Bretagne EUR 12 Quand deux profs de gym à la retraite partagent la même passion pour la chanson française, il y a des chances que ça se finisse sur scène ; et c’est effectivement ce qui va se passer en novembre pour un concert inédit qui réserve de belles surprises

Marc Caballero et Alain Gattepaille vont donc se retrouver accompagnés

entre autres par le Trio de Jazz Rennais » La pulse à l’oreille »

Au programme des créations et des reprises

Quelques invités viendront se joindre à eux et notamment Rose Blin et Lauryne Le Thiec qui nous propose une chorégraphie en hommage à Marc Servera qui nous a quitté l'année dernière

Concerts avec Marc Caballero, dos Argenté B
+33 6 85 05 54 21

