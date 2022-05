Concert Manupe y Alanito Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: 65120

Luz-Saint-Sauveur

Concert Manupe y Alanito Luz-Saint-Sauveur, 17 juin 2022, Luz-Saint-Sauveur. Concert Manupe y Alanito Route de Gavarnie LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

2022-06-17 18:30:00 – 2022-06-17 Route de Gavarnie LUZ-SAINT-SAUVEUR

Luz-Saint-Sauveur 65120 Manupe et Alanito revisitent et personnalisent quelques perles de la chanson andalouse et sud américaine des années trente à nos jours. A partir de 18h30 : Apérozik et repas

A partir de 21h : Concert Réservation conseillée.

Tout public.

Gratuit. +33 6 78 83 33 48 Route de Gavarnie LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

dernière mise à jour : 2022-05-16 par

Détails Catégories d’évènement: 65120, Luz-Saint-Sauveur Autres Lieu Luz-Saint-Sauveur Adresse Route de Gavarnie LUZ-SAINT-SAUVEUR Ville Luz-Saint-Sauveur lieuville Route de Gavarnie LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur Departement 65120

Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur 65120 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luz-saint-sauveur/

Concert Manupe y Alanito Luz-Saint-Sauveur 2022-06-17 was last modified: by Concert Manupe y Alanito Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur 17 juin 2022 65120 Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur 65120