CONCERT – MANU LANVIN AND THE DEVIL BLUES Terville Terville Catégories d’évènement: 57180

Terville

CONCERT – MANU LANVIN AND THE DEVIL BLUES Terville, 24 juin 2022, Terville. CONCERT – MANU LANVIN AND THE DEVIL BLUES 2 rue Haute 112 Terville

2022-06-24 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-24 2 rue Haute 112

Terville 57180 Terville Après trois premiers albums sortis entre 2000-2006 dans lesquels il mettait surtout l’accent sur la chanson Rock, Manu Lanvin a finalement trouvé sa voie la plus naturelle avec le Devil Blues, un power trio qui lui colle parfaitement à la peau. valerie.kintzinger@le-112.com +33 3 82 88 79 90 http://www.le-112.com/ Le 112

2 rue Haute 112 Terville

dernière mise à jour : 2022-05-21 par

Détails Catégories d’évènement: 57180, Terville Autres Lieu Terville Adresse 2 rue Haute 112 Ville Terville lieuville 2 rue Haute 112 Terville Departement 57180

Terville Terville 57180 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/terville/

CONCERT – MANU LANVIN AND THE DEVIL BLUES Terville 2022-06-24 was last modified: by CONCERT – MANU LANVIN AND THE DEVIL BLUES Terville Terville 24 juin 2022 57180 Terville

Terville 57180