City Stade, le vendredi 2 juillet à 21:00

Ce concert devait être présenté dans le cadre du [festival Pyrénicimes](https://www.pyrenicimes.fr/). Il est gratuit et sur inscription en ligne [[www.manugalure.com/vertumne/](www.manugalure.com/vertumne/)](www.manugalure.com/vertumne/) Petite restauration sur place à partir de 19h00 sur inscription auprès de : – Ô camion des saveurs : [[ocamiondessaveurs@gmail.com](ocamiondessaveurs@gmail.com)](ocamiondessaveurs@gmail.com) – 06 80 22 48 84 – So Chef : [[severine.oules@sochef.fr](severine.oules@sochef.fr)](severine.oules@sochef.fr) – 06 72 01 50 11 _*Sous réserve de modification et/ou d’annulation liée à l’actualité de la Covid-19._ Le port du masque et le respect des gestes barrières seront obligatoires lors de cet événement.

Sur inscription

Dans le cadre des Soirs d’Été et en association avec le festival Pyrénicimes City Stade Boulevard des Écoles, 31820 Pibrac Pibrac Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-02T21:00:00 2021-07-02T23:00:00

