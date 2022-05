Concert – Manon Cruz & Friends Coimères, 20 mai 2022, Coimères.

Concert – Manon Cruz & Friends Coimères

2022-05-20 – 2022-05-20

Coimères Gironde Coimères

EUR 12 Concert caritatif afin de récolter des fonds pour les enfants hospitalisés au CHU de Bordeaux. Vous pourrez y voir performer 6 chanteurs dont 3 qui ont participé à la saison 10 de THE VOICE sur TF1. Ces derniers seront accompagnés du duo de danseurs langonnais Laly Bonnin et Théo Rodriguez. Le concert débutera à 20h30 à la salle des fêtes de Coimères, mais une restauration rapide salée et sucrée vous attendra sur place dès 19h.

Réservez vos places sans plus attendre en cliquant sur le lien ci-dessus !

+33 5 56 63 68 00

Asso Coeur de Lou

