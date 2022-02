CONCERT MANNIJO Roussy-le-Village Roussy-le-Village Catégories d’évènement: Moselle

Roussy-le-Village Moselle Roussy-le-Village 12 EUR Pour l’inauguration artistique de la nouvelle salle communale, le trio franco-allemand Mannijo vous invite au spectacle “TOUR DE FRANCE!”, un surprenant itinéraire en chansons à travers l’hexagone. Mannijo veut faire entendre joyeusement l’Égalité en chansons sur scène à travers des airs de Nougaro, Trenet mais aussi des chansons occitanes, franciques, corses, alsaciennes, catalanes et bretonnes.

L’acquisition d’un billet d’entrée avec pré-inscription en mairie, deux formules :

*Acquisition d’un billet pour un concert (10€ en prévente en mairie (6€ pour les moins de 12 ans) et 12€ le soir du concert).

*Abonnement avec place réservée à l’ensemble des concerts, y compris au concert de Noël (40€). roussy.le.village@wanadoo.fr +33 3 82 83 02 02 https://www.facebook.com/RoussyLeVillage Mannijo

