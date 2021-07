Concert : Manivel Swing Rouillac, 21 août 2021-21 août 2021, Rouillac.

Concert : Manivel Swing 2021-08-21 20:30:00 – 2021-08-21 23:00:00

Rouillac Côtes d’Armor Rouillac

MANIVEL’ SWING, c’est un chouette moment de vie modulable : un voyage dans le temps entre poésie et romantisme canaille d’hier à aujourd’hui… entre coups de gueule et coups de coeur !

Son orgue de barbarie en bandoulière, Sylvain Lioté-Stasse sait s’entourer d’autres artistes sur scène : harpe celtique, violon, langue des signes et/ou vidéo ! Au fil du temps, son répertoire s’agrandit et navigue vers la musique irlandaise, le jazz, et diverses chansons plus « actuelles » à re-découvrir ! Gratuit

http://www.manivelswing.com/

