Concert Manga et jeux vidéos La Moutète Orthez, samedi 13 avril 2024.

Concert Manga et jeux vidéos La Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques

Première partie concert des élèves de l’École de Musique d’Orthez.

20h30 Concert Manga et jeux vidéo de l’Harmonie municipale d’Orthez.

Concert proposé en collaboration avec des élèves du lycée Gaston Fébus, des adhérents des Espaces Jeunes et les élèves de l’École de Musique d’Orthez.

Les Musicales et l’Harmonie municipale d’Orthez vous proposent un voyage original dans l’univers des mangas et des jeux vidéos. Mario Bros , One Piece , Final Fantasy …

Découvrez ou retrouvez les musiques les plus célèbres comme vous ne les avez jamais entendues ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 18:00:00

fin : 2024-04-13

La Moutète Avenue de la Moutète

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine harmonieorthez@orange.fr

L’événement Concert Manga et jeux vidéos Orthez a été mis à jour le 2024-03-09 par OT Coeur de Béarn