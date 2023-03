Concert > Mandy Lerouge, 2 avril 2023, Le Mesnil-Rouxelin Le Mesnil-Rouxelin.

Concert > Mandy Lerouge

Rue Saint-Martin Le Mesnil-Rouxelin Manche

2023-04-02 – 2023-04-02

Le Mesnil-Rouxelin

Manche

Le Mesnil-Rouxelin

Dans le cadre du festival « Jazz dans les prés », rendez-vous le 2 avril prochain à l’église du Mesnil-Rouxelin pour un concert de l’artiste Mandy Lerouge.

L’Argentine à portée de voix !

Cette incroyable chanteuse a vécu un véritable coup de foudre avec un pays,

l’Argentine…pays qui en retour lui a donné la voix à suivre. Son premier album réalisé par

Vincent Segal est une merveille, la puissance évocatrice de ses chansons populaires donne à deviner l’émotion déployée sur scène.

Pascal Bussy dit de son premier album: « Dans cet enregistrement quasi télépathique où l’élégance mélodique des ballades semble rythmée par le trot des chevaux et les cœurs qui s’emballent, elle transcende avec sa voix magnétique ces danses de tradition orale : le chamamé, la chacarera, la zamba et un zeste de tango canaille. Enfant du métissage, elle s’approprie ces musiques populaires, les fait s’épanouir dans une nouvelle hybridation, une musique de chambre d’aujourd’hui où le jazz et même le rock ne sont jamais très loin. Trans-culturalité ? Effet salutaire de la globalisation ?

Tout cela à la fois certainement mais en n’oubliant pas le principal : cette « madrugada » qui signifie « l’aurore » doit aussi se lire comme la métaphore de l’envol d’une grande voix.»

Pas mieux… Mandy Lerouge sera accompagnée de Lalo Zanelli au piano, Antoine Godey à la contrebasse et Guillaume Chevillard à la batterie.

Le Mesnil-Rouxelin

dernière mise à jour : 2023-03-06 par