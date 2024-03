Concert Mandy Lerouge – Festival MUS’iterranée La Manufacture Aix-en-Provence, jeudi 11 avril 2024.

Concert Mandy Lerouge – Festival MUS’iterranée Un voyage à la rencontre des grands auteurs, compositeurs, paysages et rythmes traditionnels argentins. Jeudi 11 avril, 20h30 La Manufacture

Début : 2024-04-11T20:30:00+02:00 – 2024-04-11T23:00:00+02:00

La Madrugada, c’est cet instant juste avant le lever du Soleil. Encore caché par l’horizon, sa lumière nous parvient, dans le silence coloré du matin. Certaines étoiles persistent dans une rougeoyante fraîcheur …

C’est aussi le titre de l’album avec lequel Mandy Lerouge nous transporte en Argentine d’Est en Ouest, parcourant les terres à cheval, à pied, en autocar, enregistreur en main. Sa quête ? Rencontrer les populations locales et découvrir les grands auteurs et compositeurs argentins tels qu’Atahualpa Yupanqui, Ramón Ayala, Cuchi Leguizamón. Empreintes de la tradition argentine, les compositions sont arrangées avec une élégance et une sobriété remarquables par le pianiste Lalo Zanelli.

Une invitation au voyage loin de Buenos Aires entre terre rouge, fleuves impétueux et pampa sauvage, à la découverte des scènes de vie et des rythmes de la Chacarera, de la Zamba et du Chamamé.

La Manufacture 10 rue des Allumettes, aix en provence Aix-en-Provence 13617 Cuques Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « contact@laboiteamus.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 42 38 81 33 »}] https://www.musiterranee.com/programmation/11-avril-mandy-lerouge/

