Concert – Mandragora Seignosse

Seignosse

Concert – Mandragora Seignosse, 7 mai 2022, Seignosse. Concert – Mandragora Le Tube – Seignosse Avenue des Arènes Seignosse

2022-05-07 20:00:00 – 2022-05-07 Le Tube – Seignosse Avenue des Arènes

Seignosse Landes Soirée Trance : Mandragora

Le samedi 7 mai au Tube à Seignosse.

20h ouverture des portes ; 20h30 début du show Formé dans un Conservatoire de musique classique au Mexique, Neto alias Mandragora s’impose aujourd’hui comme acteur majeur de la scène trance progressive. Multi- instrumentiste dans plusieurs groupes de métal, il apporte dans sa musique des influences diverses et témoigne d’une vraie maîtrise dans l’art de la composition de morceaux.

Véritable homme de scène, Mandragora transcende les foules, avec une signature futureprog largement reconnaissable et toujours surprenante. La première partie accueillera notamment DJ HP aux manettes. Tarifs:

– Early tickets – 23,5€

– Tarif normal – 27,5€ Infos : www.le-tube-bourdaines.com

Le Tube – Seignosse Avenue des Arènes Seignosse

dernière mise à jour : 2022-02-22

