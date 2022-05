CONCERT MANDOLINISSIMO Chalon-sur-Saône, 22 mai 2022, Chalon-sur-Saône.

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

EUR 0 0 MANDOLINISSIMO : Venez découvrir cet orchestre à plectres inter-régional atypique, de plus de 40 mandolines, mandoles, guitares et contrebasses, au gré des musiques latines, slaves et baroques nOeuvres de Civitareale, Tsygankov, Leon, Geminiani nDirection : Francesco Civitareale nDomra et direction artistique : Natalia Korsak nEntrée gratuite

mandolinecho@gmail.com

MANDOLINISSIMO : Venez découvrir cet orchestre à plectres inter-régional atypique, de plus de 40 mandolines, mandoles, guitares et contrebasses, au gré des musiques latines, slaves et baroques nOeuvres de Civitareale, Tsygankov, Leon, Geminiani nDirection : Francesco Civitareale nDomra et direction artistique : Natalia Korsak nEntrée gratuite

