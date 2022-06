Concert Manala Laives Laives Catégories d’évènement: Laives

Saône-et-Loire

Concert Manala Laives, 3 juillet 2022, Laives.

Eglise Saint Martine de Laives Laives Saône-et-Loire

2022-07-03

Saône-et-Loire Laives Les Amis de saint Martin de Laives vous invitent à décourvir l’église après deux années de restauration avec un Concert de Manala, un trio de voix de Natacha Smiljakovic, Laurence Colas et Marion Tourenne et accompagné aux percussions par Daniel Koskowitz. +33 3 85 44 82 54 Les Amis de saint Martin de Laives vous invitent à décourvir l’église après deux années de restauration avec un Concert de Manala, un trio de voix de Natacha Smiljakovic, Laurence Colas et Marion Tourenne et accompagné aux percussions par Daniel Koskowitz. Laives

