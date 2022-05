Concert // Man Foo Tits, 2 juillet 2022, .

Concert // Man Foo Tits

2022-07-02 – 2022-07-02

Personne ne les a vu venir parce que personne ne les attendait.

Et soudain, il y eut l’uppercut Bouffeur de Cheese, son clip débile aux 3502 vues suivi d’une tournée internationale d’une cinquantaine de dates. Un grand shoot dans la fourmilière trop tranquille et formatée du hip-hop français.

Depuis, il faut compter avec les Man Foo Tits, car contrairement à ce qu’il y paraît, Lord Wimpy et Prince J ne sont pas (que) là pour faire les fools comme Supergrass ou se foutre de la gueule des hippies comme Zappa. Ils sont Seulement in it que pour le cash, le Franglais, et aussi pour vous en mettre plein your face.

