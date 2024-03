CONCERT MAMA SAID LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas, samedi 20 avril 2024.

CONCERT MAMA SAID LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

La Pistouflerie vous invite ce soir à un concert Folk Rock Hip Hop…

Mama Said est un groupe franco-américain de urban folk imprégnée des cultures hip hop et rythm & blues. Mama Said est une expérience de scène percutante des rythmes entrainants, des sons à mi-chemin entre le hip-hop, l’électro et le rock cosmique, des textes incisifs interprétés par un mc au flow incroyable, un duo de voix homme/femme envoutant. Violoncelle, basse, guitare, piano, batterie et voix sont au service de compositions originales éclectiques et électrisantes.

L’ambiance est chaleureuse et garantie !

Petite restauration sur place ardoises gourmandes locales et boissons. 66 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 21:00:00

fin : 2024-04-20

LA PISTOUFLERIE 120-112 Le Village

Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie lapistouflerie@gmail.com

