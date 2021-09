Charroux Charroux Allier, Charroux Concert Mala Vida au Barapotin Charroux Charroux Catégories d’évènement: Allier

Charroux Allier Charroux Soirée musicale au Barapotin à Charroux. Le groupe Mala Vida mettra l’ambiance avec une musique latino et festive tribute to Manu Chao et La Mano Negra. Un chapeau passera pour les musiciens. Assiette garnie et dessert à 12 € / personne. Pensez à réserver +33 4 70 41 23 71 dernière mise à jour : 2021-09-20 par Office de tourisme Val de Sioule

