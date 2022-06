Concert Maîtrise de la Cathédrale de Strasbourg Kaltenhouse Kaltenhouse Catégories d’évènement: 67500

Kaltenhouse

Concert Maîtrise de la Cathédrale de Strasbourg Kaltenhouse, 19 juin 2022, Kaltenhouse. Concert Maîtrise de la Cathédrale de Strasbourg Kaltenhouse

2022-06-19 – 2022-06-19

Kaltenhouse 67500 Kaltenhouse Ce programme autour de la Vierge Marie est notamment composé du Salve Regina d’Alessandro Scarlatti et d’autres œuvres de compositeurs tels que Francis Poulenc, Marc-Antoine Charpentier, Bernard Lienhardt, Guy Ropartz. Avec :

Roselyne Koeniguer, orgue

Marie Osswald, violon

Gérald de Montmarin, direction Entrée libre – plateau Ce programme autour de la Vierge Marie est notamment composé du Salve Regina d’Alessandro Scarlatti et d’autres œuvres de compositeurs tels que Francis Poulenc, Marc-Antoine Charpentier, Bernard Lienhardt, Guy Ropartz. +33 3 88 93 90 91 Ce programme autour de la Vierge Marie est notamment composé du Salve Regina d’Alessandro Scarlatti et d’autres œuvres de compositeurs tels que Francis Poulenc, Marc-Antoine Charpentier, Bernard Lienhardt, Guy Ropartz. Avec :

Roselyne Koeniguer, orgue

Marie Osswald, violon

Gérald de Montmarin, direction Entrée libre – plateau Kaltenhouse

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: 67500, Kaltenhouse Autres Lieu Kaltenhouse Adresse Ville Kaltenhouse lieuville Kaltenhouse Departement 67500

Kaltenhouse Kaltenhouse 67500 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/kaltenhouse/

Concert Maîtrise de la Cathédrale de Strasbourg Kaltenhouse 2022-06-19 was last modified: by Concert Maîtrise de la Cathédrale de Strasbourg Kaltenhouse Kaltenhouse 19 juin 2022 67500 Kaltenhouse

Kaltenhouse 67500