Maison du Docteur Gachet, le samedi 18 septembre à 16:00

C’est l’histoire de Cartouche, un bandit sous la régence transcrite par Hélène Houzel violon, Marouan Mankar,clavecin et Claire Gautrot, viole

Réservation obligatoire par mail ou téléphone; 10 personnes max

Concert Maison du Docteur Gachet 78 rue du Docteur-Gachet 95430 Auvers-sur-Oise Pontoise Val-d’Oise

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00

