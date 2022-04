Concert Maison de l’outil et de la pensée ouvrière, 14 mai 2022 20:00, Troyes.

La Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière se transporte au XVIIè siècle en musique le temps d’une soirée

La Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière se transporte au XVIIè siècle en musique le temps d’une soirée. L’association Aube musique ancienne et la Compagnie des Humbles vous présentera entre autres des extraits de la Messe à 4 voix « Missa quatuor vocum ad imitationem Moduli Brevis Oratio » du compositeur aubois Nicolas Métru. Les chanteurs et soliste du chœur serons accompagnés d’un continuo composé d’un orgue et d’une viole de gambe.

La Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière est installée dans le très bel Hôtel de Mauroy (classé Monument Historique en 1862), exemple caractéristique des hôtels particuliers des riches commerçants troyens (XVIe siècle). Elle présente une collection exceptionnelle d’outils et d’instruments anciens rassemblés par Paul Feller, passionné par le savoir-faire des artisans, ainsi que des expositions temporaires pertinentes.

Free entry Saturday 14 May, 20:00

La Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière is located in the beautiful Hotel de Mauroy (listed as a Historical Monument in 1862), a characteristic example of the private mansions of wealthy Trojan merchants (16th century). It presents an exceptional collection of ancient tools and instruments gathered by Paul Feller, passionate about the craftsmanship, as well as relevant temporary exhibitions.

La Casa de la Herramienta y del Pensamiento Obrero se transporta en el siglo XVII en música durante una noche. La asociación Aube musique ancienne y la Compagnie des Humbles le presentarán, entre otros, extractos de la Misa a 4 voces «Missa quatuor vocum ad imitationem Moduli Brevis Oratio» del compositor de Australia, Nicolas Métru. Los cantantes y solistas del coro serán acompañados por un continuo compuesto por un órgano y una viola de gamba.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 20:00

