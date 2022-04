Concert Maison de l’outil et de la pensée ouvrière Troyes Catégories d’évènement: Aube

La Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière se transporte au XVIIè siècle en musique le temps d’une soirée. L’association Aube musique ancienne et la Compagnie des Humbles vous présentera entre autres des extraits de la Messe à 4 voix « Missa quatuor vocum ad imitationem Moduli Brevis Oratio » du compositeur aubois Nicolas Métru. Les chanteurs et soliste du chœur serons accompagnés d’un continuo composé d’un orgue et d’une viole de gambe.

Entrée libre

Maison de l'outil et de la pensée ouvrière se transporte au XVIIè siècle en musique le temps d'une soirée Maison de l'outil et de la pensée ouvrière Hôtel de Mauroy 7 rue de la Trinité, Troyes, Aube, Grand Est

