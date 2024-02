Concert MAINLIE KARMA 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Mesquer, vendredi 23 février 2024.

Concert MAINLIE KARMA Duo guitare voix, un univers chill avec des influences de jazz, soul/neo soul, gospel un petit aperçu participation libre Vendredi 23 février, 21h00 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Public

Début : 2024-02-23T21:00:00+01:00 – 2024-02-23T23:00:00+01:00

Duo guitare voix, un univers chill avec des influences de jazz, soul/neo soul, gospel

participation libre

50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer
06 11 84 98 41
centralcafe.mesquer@gmail.com
https://www.centralcafe-mesquer.com/
https://www.facebook.com/mainliekarma/videos/995906851778875/

