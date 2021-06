La Côte-Saint-André Musée Hector-Berlioz Isère, La Côte-Saint-André Concert – Mahaleb Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André Catégories d’évènement: Isère

Musée Hector-Berlioz, le dimanche 18 juillet à 16:30

**Mahaleb** ———– ### Concert Voyagez en Arménie et en Turquie grâce aux mélodies de ce trio interprétées à la clarinette turque, au duduk, au saz, à l’accordéon ou aux percussions.

Entrée libre sur réservation auprès du musée / Annulation en cas de pluie

Concert de mélodies venues d'Arménie et de Turquie. Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André

