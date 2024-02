Concert MAGNIFICAT – Paris Basilique Notre-Dame du Perpétuel Secours Paris, samedi 16 mars 2024.

Le samedi 16 mars 2024

de 20h30 à 22h00

.Tout public. gratuit sous condition

Gratuit – Libre participation aux frais

Ce Magnificat sera donné pour la première fois à Paris !

En juillet 2022, dans le cadre du Festival des Rencontres musicales de Conques, Jean-Sébastien Veysseyre, donnait pour la première fois dans la célèbre Abbatiale Sainte-Foy, le Magnificat qu’il avait créé pour choeur, orgue et soprano.

C’est donc à Paris qu’il sera redonné dans la Basilique ND du Perpétuel Secours avec la participation du Choeur de Chambre d’Ile de France dirigé par Jean-Sébastien Veysseyre et l’Ensemble vocal System20 dirigé par Christine Morel. Ils seront accompagnés par Vincent Grappy à l’orgue et Delphine Guévar, soprano.

Au cours de ce concert, seront également donnés la Messe Brève de Bruno Rossignol, le Bestiaire de Noël de Thierry Machuel, O Magnum Mysterium d’Eriks Esenvalds et If I sing de David Lang.

Basilique Notre-Dame du Perpétuel Secours 55 boulevard de Ménilmontant 75011

Contact : lechoeurdechambre-iledefrance@gmail.com https://choeurdechambre-idf.org