Concert Magnificat Par l’Ensemble Jean-Marie Lorand Dinan, 15 mai 2022, Dinan.

Concert Magnificat Par l’Ensemble Jean-Marie Lorand Dinan

2022-05-15 – 2022-05-15

Dinan Côtes d’Armor

L’ensemble rennais fondé en 1977 et dirigé par Eloi Marchand depuis 2011 vous propose un programme autour de deux œuvres qui se font écho à travers les âges.

Le « Magnificat » de John Rutter, compositeur anglais né en 1945, est une œuvre récente créée en 1990 sous la direction du compositeur à New York. C’est une joyeuse célébration de la Vierge Marie inspirée de la musique latino-américaine et notamment des festivités de pays comme l‘Espagne, le Mexique ou Porto-Rico. Le compositeur, s’inspirant de J.S Bach, a étendu le texte traditionnel du Magnificat en incluant un poème anglais du XVème siècle, le début du sanctus et une prière à Marie.

En écho, le baroque « Magnificat » de Francesco Durante (1684-1755) a été longtemps attribué à son célèbre élève Pergolèse et annonce déjà les prémices de l’écriture classique.

L’ensemble Jean-Marie Lorand (EJML) est un chœur amateur composé d’une cinquantaine de chanteurs passionnés et exigeants. Il travaille et interprète les grandes œuvres du répertoire classique, notamment de la musique sacrée.

Après le « Requiem » de Mozart donné en concert en novembre 2021 à Rennes qui a permis à l’ensemble de retrouver une belle dynamique après 18 mois d’interruption, nous sommes heureux de vous proposer ce deuxième concert de la saison dans le cadre magnifique de l’Abbatiale de Léhon à Dinan.

Billetterie sur le site de Dinan Cap Fréhel tourisme.

https://www.dinan-capfrehel.com/votre-sejour/billetterie-en-ligne/?t=fp&fp=1288

L’ensemble rennais fondé en 1977 et dirigé par Eloi Marchand depuis 2011 vous propose un programme autour de deux œuvres qui se font écho à travers les âges.

Le « Magnificat » de John Rutter, compositeur anglais né en 1945, est une œuvre récente créée en 1990 sous la direction du compositeur à New York. C’est une joyeuse célébration de la Vierge Marie inspirée de la musique latino-américaine et notamment des festivités de pays comme l‘Espagne, le Mexique ou Porto-Rico. Le compositeur, s’inspirant de J.S Bach, a étendu le texte traditionnel du Magnificat en incluant un poème anglais du XVème siècle, le début du sanctus et une prière à Marie.

En écho, le baroque « Magnificat » de Francesco Durante (1684-1755) a été longtemps attribué à son célèbre élève Pergolèse et annonce déjà les prémices de l’écriture classique.

L’ensemble Jean-Marie Lorand (EJML) est un chœur amateur composé d’une cinquantaine de chanteurs passionnés et exigeants. Il travaille et interprète les grandes œuvres du répertoire classique, notamment de la musique sacrée.

Après le « Requiem » de Mozart donné en concert en novembre 2021 à Rennes qui a permis à l’ensemble de retrouver une belle dynamique après 18 mois d’interruption, nous sommes heureux de vous proposer ce deuxième concert de la saison dans le cadre magnifique de l’Abbatiale de Léhon à Dinan.

Billetterie sur le site de Dinan Cap Fréhel tourisme.

Dinan

dernière mise à jour : 2022-04-27 par