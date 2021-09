Concert : Magma Biganos, 2 octobre 2021, Biganos.

Concert : Magma 2021-10-02 – 2021-10-02 Rue Pierre de Coubertin Espace Culturel Lucien Mounaix

Biganos Gironde Biganos

« Magma, 50 ans après »

Avec : Christian Vander, Stella Vander, Isabelle Feuillebois, Hervé Aknin, Rudy Blas, Simon Goubert, Thierry Eliez, Jimmy Top, Sandrine Destefanis, Sylvie Fisichella et Laura Guarrato

Groupes et modes passent, certains restent et durent.

Très au-delà du simple spasme musical et de l’effet de mode, Magma s’est imposé dès 1970 avec une musique libérée des connivences et des clichés.

Depuis la re-formation du groupe en 1996, 5 nouveaux albums et DVD de concerts ont été publiés ; les tournées s’enchaînent à travers le monde et le public est au rendez-vous, toujours plus nombreux et toujours plus jeune !

Pour son 50e anniversaire, MAGMA revient avec une série de concert époustouflant.

Le groupe a reçu le prix du meilleur groupe de jazz 2020.

Tarif : 20€ – 16€

+33 5 56 82 78 35

