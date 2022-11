Concert Magik Goespel Monségur Monségur Catégories d’évènement: Gironde

Monségur

Concert Magik Goespel Monségur, 23 décembre 2022, Monségur. Concert Magik Goespel

4 Rue de l’Église Monségur Gironde

2022-12-23 20:15:00 – 2022-12-23 Monségur

Gironde Monségur 10 EUR L’association les Folies Monséguraises vous invite à assister au concert du groupe MagiK Gospel. Venez écouter leurs chants aux 100 voix au cœur de l’église de Monségur. L’association les Folies Monséguraises vous invite à assister au concert du groupe MagiK Gospel. Venez écouter leurs chants aux 100 voix au cœur de l’église de Monségur. +33 7 65 64 20 24 Folies Monséguraises

Monségur

dernière mise à jour : 2022-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Monségur Autres Lieu Monségur Adresse 4 Rue de l'Église Monségur Gironde Ville Monségur lieuville Monségur Departement Gironde

Monségur Monségur Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monsegur/

Concert Magik Goespel Monségur 2022-12-23 was last modified: by Concert Magik Goespel Monségur Monségur 23 décembre 2022 4 Rue de l'Église Monségur Gironde Gironde Monségur

Monségur Gironde