Concert Magie Tzigane Duras

Duras Lot-et-Garonne 10 EUR William GARCIN au violon et Jérémy VANNEREAU à l’accordéon, vous ferons voyager à travers des thèmes langoureux ou des rythmes endiablés, de la Russie à la Hongrie, des Balkans à l’Empire Ottoman. Une musique qui emporte le public dans un tourbillon de fougue et de passion.

