12€/15€ – Bar sur place Au Sceaux What – Les gémeaux-Scène Nationale Magenta (Chanson Électro Pop) De la musique qui danse et qui pense. Magenta est le nouveau nom et projet du collectif Fauve, plus électro et plus chanté. En redécouvrant la French Touch électro des années 90 de leur adolescence, le collectif nous parle de combats et de sujets actuels dans un style hybride accrochant l’oreille, mélange d’instrus électroniques et de paroles en français. Sainte Victoire (Pop) Icône des perdus, des oubliés, des dangereux et des étranges, Sainte Victoire trouve sa propre affirmation par une pop rassemblant nos fragilités, nos peurs et nos démons. Apothicaire intrépide, elle allie ambiances planantes inspirées de la folk à des dissonances trap ou grunge. (Goupe sélectionné par Le Déclencheur) Billetterie : MJC : [www.helloasso.com/associations/mjc-de-sceaux](http://www.helloasso.com/associations/mjc-de-sceaux) ou 01 43 50 05 96 / Les Gémeaux : [www.lesgemeaux.com](http://www.lesgemeaux.com) ou 01 46 61 36 67

