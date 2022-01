CONCERT : MAEN Mayenne Mayenne Catégorie d’évènement: Mayenne

CONCERT : MAEN Mayenne, 19 février 2022, Mayenne. CONCERT : MAEN Bistro créatif La Carotte 14 Quai Carnot Mayenne

2022-02-19 20:00:00 – 2022-02-19 Bistro créatif La Carotte 14 Quai Carnot

Mayenne Mayenne Une soirée concert en compagnie de MaeN : chanson française, folk. Un restaurant – café concert, un lieu de vie convivial, des produits bio locaux, une ambiance unique, un cadre calme et authentique au pied du château ! +33 6 03 03 24 40 https://www.lacarotte-bistro.com/ Une soirée concert en compagnie de MaeN : chanson française, folk. Bistro créatif La Carotte 14 Quai Carnot Mayenne

dernière mise à jour : 2022-01-18 par

Détails Catégorie d’évènement: Mayenne Autres Lieu Mayenne Adresse Bistro créatif La Carotte 14 Quai Carnot Ville Mayenne lieuville Bistro créatif La Carotte 14 Quai Carnot Mayenne

Mayenne Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mayenne/