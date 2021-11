Mayenne Mayenne Mayenne CONCERT MAEN : CONCERT NOUVEL ALBUM “TOME 1” Mayenne Mayenne Catégorie d’évènement: Mayenne

CONCERT MAEN : CONCERT NOUVEL ALBUM “TOME 1” Mayenne, 11 décembre 2021, Mayenne. CONCERT MAEN : CONCERT NOUVEL ALBUM “TOME 1” Mayenne

2021-12-11 20:00:00 – 2021-12-11

Mayenne Mayenne 5 EUR Le groupe MaeN vous propose de fêter la sortie de son premier album en compagnie d’invités et de surprises pour un concert unique ! Chanson festive / Folk. maen.musique@gmail.com http://www.maen-musique.fr/ Le groupe MaeN vous propose de fêter la sortie de son premier album en compagnie d’invités et de surprises pour un concert unique ! Mayenne

dernière mise à jour : 2021-11-02 par

Détails Catégorie d’évènement: Mayenne Autres Lieu Mayenne Adresse Ville Mayenne lieuville Mayenne