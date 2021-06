Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou 28400, Nogent-le-Rotrou Concert Mademoiselle Orchestra Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou Catégories d’évènement: 28400

Nogent-le-Rotrou

Concert Mademoiselle Orchestra Nogent-le-Rotrou, 13 juin 2021-13 juin 2021, Nogent-le-Rotrou. Concert Mademoiselle Orchestra 2021-06-13 – 2021-06-13

Nogent-le-Rotrou 28400 Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir Dans le cadre du Festival à Portée de Voix : Ras le pompon du quotidien… ou comment ces sept voisines déterminées ont sorti de leurs placards des valses et des tangos, des rocks, des funks ou encore des discos afin de poursuivre sans relâche leur objectif : devenir de vraies femmes s’extérieur. Sur réservation. Dans le cadre du Festival à Portée de Voix : Ras le pompon du quotidien… ou comment ces sept voisines déterminées ont sorti de leurs placards des valses et des tangos, des rocks, des funks ou encore des discos afin de poursuivre sans relâche leur objectif : devenir de vraies femmes s’extérieur. festivalaporteedevoix@orange.fr +33 2 37 53 03 93 Dans le cadre du Festival à Portée de Voix : Ras le pompon du quotidien… ou comment ces sept voisines déterminées ont sorti de leurs placards des valses et des tangos, des rocks, des funks ou encore des discos afin de poursuivre sans relâche leur objectif : devenir de vraies femmes s’extérieur. Dans le cadre du Festival à Portée de Voix : Ras le pompon du quotidien… ou comment ces sept voisines déterminées ont sorti de leurs placards des valses et des tangos, des rocks, des funks ou encore des discos afin de poursuivre sans relâche leur objectif : devenir de vraies femmes s’extérieur. Sur réservation. à portée de voix

Détails Catégories d’évènement: 28400, Nogent-le-Rotrou Étiquettes évènement : Autres Lieu Nogent-le-Rotrou Adresse Ville Nogent-le-Rotrou lieuville 48.32137#0.82178