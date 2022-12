Concert : Mademoiselle K+ Bad Bad Bird Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Concert : Mademoiselle K+ Bad Bad Bird Parthenay, 14 janvier 2023, Parthenay . Concert : Mademoiselle K+ Bad Bad Bird 15 Rue du Pdt Salvador Allende SALLE DIFF'ART Parthenay

Histoire de sexisme malheureusement banale pour Katerine Gierak, tête pensante et musicale du groupe Mademoiselle K (c'est évidemment elle) : arrivée sur la scène rock au début des années 2000, elle ne cesse d'entendre « qu'elle joue bien de la guitare… pour une fille. » Sans esprit de vengeance mais poussée par l'envie d'en découdre quand même, Mademoiselle K sort un premier album Ça Me Vexe qui l'impose déjà.

